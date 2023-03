Blac Chyna: Das passiert, wenn man Filler mit Hyaluron auflöst

Blac Chyna gelangte durch ihre Beziehung zu Reality-TV-Star Rob Kardashian (der einzige männliche Vertreter der Kardashian-Jenner-Geschwister) zu Bekanntheit – blieb aber im Anschluss vor allem wegen ihres speziellen Aussehens in den Medien. Jetzt soll damit Schluss sein. Vor wenigen Tagen begab sie sich mehrfach zu ihrem Schönheitschirurgen, um sich neben ihrer Brustimplantate und Unterspritzungen im Po auch die Filler aus dem Gesicht entfernen zu lassen, darunter in Lippen, Kinn, Kieferpartie und Wangen. Sie dokumentiert alles in mehreren Instagram-Posts und Videos.

Wie kommt es, dass Hollywood in letzter Zeit wieder mehr zur Natürlichkeit zurückzufinden scheint? Und ist das so unproblematisch, wie es dargestellt wird? Wir haben mit Dr. med. Inja Allemann über den Trend gesprochen.

So werden Filler aufgelöst

Wie kommt der Filler eigentlich aus der Haut? «Zuständig dafür ist ein Enzym namens Hyaluronidase. Es wird von einer Medizinerin oder einem Mediziner an die Stelle gespritzt, an der schon die Hyaluronsäure injiziert wurde.» Das Enzym bricht dann die Säure auf, sodass sie vom Körper abtransportiert werden kann.

Risiken beim Auflösen

Der Vorgang ist dabei nicht ganz risikofrei – auch wenn der folgende Fall nur selten vorkommt: «Das Enzym kommt, genau wie auch Hyaluron, natürlicherweise in unserem Körper vor. Wenn versehentlich zu viel gespritzt wird, kann also auch Gewebe abgebaut werden, das eigentlich dableiben sollte.» Bis man beurteilen kann, wie viel weggespritzt wurde, vergehen laut Ärztin etwa 48 Stunden. «Daher muss man vorsichtig und Schritt für Schritt arbeiten.»

Was hingegen bei üblichen Mengen Hyaluronsäure im Gesicht (also im Milliliter-Bereich) nicht passiert, ist, dass die Haut nicht schnell genug mitzieht. «Einmal aufgelöst, passt sich auch die Gesichtshaut an die neuen Formen an», so die Fachärztin.