Filmeregisseur Michael Steiner stört sich an «Diversitäts-Checkliste»

1 / 3 Er ist der erfolgreichste Schweizer Filmregisseur: Michael Steiner. Boris Müller Er führte Regie bei «Und morgen seid ihr tot». Zodiac Pictures Ebenfalls zu Steiners Werken gehören «Mein Name ist Eugen», «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse» und «Die Beschatter». Boris Müller

Darum gehts Michael Steiner ist ein bekannter und erfolgreicher Schweizer Filmregisseur.

In einem neuen Interview nervt er sich über eine «Diversitäts-Checkliste», die beim Antrag auf Fördergelder beigelegt werden muss.

Er hält das für Bevormundung und einen undemokratischen Eingriff in seine Kunstfreiheit.

Michael Steiner ist der erfolgreichste Schweizer Filmregisseur. Er führte beispielsweise Regie von «Mein Name ist Eugen», «Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse» und «Die Beschatter». Die Situation für Filmemacher in der Schweiz macht ihn jedoch alles andere als glücklich.

Wie der 54-Jährige in einem Interview mit dem «NZZ Magazin» erzählt, liegt das unter anderem an der Verteilung von Fördergeldern. Drehbücher würden in Gremien zunehmend durch eine ideologische Brille betrachtet. «Entweder man passt in deren kulturpolitische Agenda, oder nicht.»

«Diversitäts-Checkliste» soll für Vielfalt und Chancengleichheit sorgen

Bei Projekteingaben an die Zürcher Filmstiftung (ZFS) ist neuerdings eine «Diversitäts-Checkliste» beizulegen, die auch beim SRF schon länger in Gebrauch ist. «Es ist uns wichtig, dass in den von uns koproduzierten, bzw. geförderten Filmen und Serien Vielfalt und Chancengleichheit vor und hinter der Kamera angestrebt werden», so das auf der Checkliste formulierte Ziel.

Die Welt soll in ihrer ganzen Diversität authentisch reflektiert und eine vielfältige Gesellschaft abgebildet werden. Diskriminierung auf Grund von Geschlecht, Alter, körperlicher Einschränkung, Hautfarbe, Herkunft, Sprache, Religion und sexueller Identität soll verhindert werden.

Steiner sieht darin einen staatlichen Eingriff in seine Kunstfreiheit

Steiner empfindet die Checkliste als Bevormundung und sagt weiter: «Diese Checkliste ist ein staatlicher Eingriff in meine Kunstfreiheit und somit undemokratisch.» Die Zürcher Filmstiftung (ZFS) widerspricht Steiners Vorwurf gegenüber dem «NZZ Magazin».

Die Checkliste sei nur ein Kriterium unter vielen: «Sie hat keine besondere Gewichtung, sondern gehört zur Gesamtbeurteilung eines Projektes.» Filmemacher hätten die Verantwortung, unseren Alltag in seiner Vielfalt zu zeigen. Die Checkliste soll helfen, die Wahrnehmung dafür zu schärfen und eigene Bilder zu hinterfragen.