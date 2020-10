Grillstand in Brand gesetzt«Finanziell gesehen ist das eine Katastrophe für mich»

«Es ist alles kaputt. Die Flammen haben alles zerstört», sagt Daniel Marthaler. Der Besitzer von Martha’s Snacks in Wädenswil wurde in der Nacht auf Samstag von der Polizei rausgeklingelt. Sein Grillstand am Kantonsplatz stehe in Flammen, teilte ein Beamter dem Familienvater kurz nach 2 Uhr mit. Sofort machte sich der 54-Jährige auf den Weg. «Als ich vor Ort eintraf, war das Feuer bereits gelöscht. Ich konnte es aber kaum glauben, dass ich dieses Jahr bereits zum zweiten Mal Pech habe.»