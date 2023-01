Finanzielle Schwierigkeiten? Die Kirchen und Caritas helfen

Immer mehr Menschen in der Schweiz drohen in die Armut abzurutschen. Die Sozialberatungen der reformierten und der katholischen Kirche sowie von Caritas Luzern helfen bei finanziellem Druck.

Lebensmittel, Benzin, Mieten, Krankenkassen und Energie – die steigenden Kosten machen sich bemerkbar. Das hat für viele Menschen starke Auswirkungen im Alltag. Immer mehr Menschen in der Schweiz drohen in die Armut abzurutschen, schreiben die Katholische Kirche Stadt Luzern, die Reformierte Kirche Luzern und die Caritas Luzern in einer gemeinsamen Mitteilung. Sie wollen deshalb die Menschen dazu ermutigen, möglichst früh eine Sozialberatung in Anspruch zu nehmen.