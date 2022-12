Verbier VS : Finanzielles Aufatmen? Problem-Prinz Andrew verkauft sein Schweizer Chalet

Eine britische Familie ist nun in Besitz des Winterchalets im Nobelskiort Verbier VS, das dem Problem-Royal gehörte. Erst im Januar hatte der Prinz die letzte Rate für das Anwesen beglichen.

Dieses Foto entstand im Jahr 1996 – in einer der vielen Skiferien der Familie York in dem Walliser Dorf.

Prinz Andrew hat endlich sein Chalet in Verbier verkauft.

Schon lange versucht der in Ungnade gefallene Royal das Anwesen zu verkaufen.

Prinz Andrew ist sein Chalet in Verbier VS los.

Skandal-Prinz Andrew konnte sein Wintersport-Chalet für 19 Millionen Pfund (22 Millionen Franken) an eine britische Familie verkaufen, wie die britische Tageszeitung «The Telegraph» berichtet. Dies, nachdem der Royal erst Anfang dieses Jahres die letzte Rate des Kaufpreises abbezahlt hat.

Das Anwesen im Walliser Nobelskiort Verbier mit dem Namen Helora gehörte seiner einstigen engen Freundin, der französischen Prominenten Isabelle de Rouvre. Diese hatte das Chalet 2014 an den Herzog von York und seiner heutigen Ex-Frau Sarah Ferguson verkauft. Wegen der nicht bezahlten Rate verklagte sie die Yorks dann auf umgerechnet acht Millionen Franken.

Für den Kauf des Chalets, das mit sieben Schlafzimmern und einem 60 Quadratmeter grossen Innenpool ausgestattet ist, sollen Prinz Andrew und Sarah Ferguson eine Hypothek aufgenommen und eine private Finanzspritze von Queen Elizabeth (95) in Anspruch genommen haben.

Millionenschwere Einigung mit Virginia Giuffre

Beim Problem-Royal, der wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um den verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein keine öffentlichen Aufgaben mehr übernimmt, scheint also zumindest in finanzieller Hinsicht mehr Ruhe einzukehren.