Am Dienstag beginnt am Bundesstrafgericht in Bellinzona der Prozess gegen Florian Homm. Der deutsche Investmentbanker, laut «Bund» bekannt für sein «extrem selbstbewusstes» Auftreten, soll seine Kunden um fast 200 Millionen Franken betrogen und das Geld in der Schweiz versteckt und gewaschen haben.