Solarsubvention: Bergler wehren sich gegen zusätzliche Solar-Millionen

Wie in dieser Fotomontage soll der Hang in Scuol bald einmal aussehen. 92’000 Solarpanels auf einer Fläche von 70 Fussballfeldern sind geplant.

Not Carl, Engadiner Solarpionier, ist stocksauer auf die Finanzkontrolleure des Bundes.

Doch diese Förderung würde einzig den Stromkonzernen dienen, sagt Solarpionier Not Carl.

Solaranlagen auf Dächern sollen weniger gefördert werden als Grossanlagen in den Bergen, sagt die eidgenössische Finanzkontrolle.

Doch das Umschwenken der Fördermillionen auf alpine Solaranlagen kommt im Berggebiet nicht gut an.

Zusätzliche Förderung ist «völlig daneben»

Not Carl war 15 Jahre lang Gemeindepräsident des Dorfes Scuol im Unterengadin. Der SVP-Politiker war auch Initiator eines grossen alpinen Solarprojektes bei Scuol, welches auf einem Hang neben dem Skigebiet bald schon grünen Strom produzieren soll.

Man könnte meinen, Not Carl freue sich über die in Aussicht gestellten zusätzlichen Fördermillionen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Carl ist stocksauer auf die Finanzkontrolleure. «Noch grössere Förderungen würden allein den Stromproduzenten, sprich den Stromkonzernen, dienen.»

Er findet es «völlig daneben, wenn der Bund nun alpine Grossanlagen zulasten der Steuer- und Gebührenzahler noch stärker fördern will». Schon jetzt übernimmt der Bund bis zu 60 Prozent der Investitionskosten von grossen Solaranlagen in den Bergen. Grund dafür ist der kürzlich vom Parlament beschlossene «Solar-Express».

So sehen Berge voller Solarpanels aus.

Konzerne zahlen weniger als 1 Rappen pro kWh alpinem Solarstrom

Not Carls «Scuol Solar» sollte ursprünglich eine Fläche von 35 Hektaren mit Solarpanels belegen, die Planer verdoppelten die Fläche kurzerhand auf 77 Hektare – eine Fläche von mehr als 70 Fussballfeldern für 92’000 Solarpanels. Das ist für Not Carl massiv zu gross. «Das zerstört die schöne Landschaft an diesem Hang. Der Tourismus würde massiv leiden.»