Rösti soll Eigenheimbesitzern die Solarsubventionen Streichen

… als bei Gross-Solaranlagen in den Alpen, wie hier an der Muttsee-Staumauer.

Die Förderfranken seien in alpinen Grossanlagen wirtschaftlicher angelegt.

Die meisten Solarpanele werden heutzutage auf Privathäusern und Gewerbeliegenschaften im Mittelland verbaut. Doch nun empfiehlt die Eidgenössische Finanzkontrolle, also die Rechnungsprüfer des Bundes, eine Kurskorrektur. Auf welchen Widerstand diese Kurskorrektur trifft, liest du hier.

Eigenverbrauch macht Solaranlagen rentabel genug

Die Finanzkontrolleure orten ein wahres Subventionschaos bei Solaranlagen. So wird der Bau je nach Kanton und Gemeinde schon gefördert, obendrauf gibt es Bundessubventionen. Das führe in einigen Regionen dazu, dass mehr gefördert werde als nötig und in anderen weniger, als es bräuchte.