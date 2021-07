«Frage der nationalen Sicherheit» : Finanzministerium muss Trumps Steuererklärungen aushändigen

Der frühere US-Präsident Donald Trump muss einen weiteren juristischen Rückschlag einstecken. Der Kongress hat laut dem Finanzministerium legitime Gründe, die Finanzunterlagen von ihm einzusehen.

Das US-Finanzministerium muss die Steuererklärungen des früheren Präsidenten Donald Trump an den US-Kongress aushändigen. Das Justizministerium in Washington erklärte am Freitag, ein für Haushaltsfragen zuständiger Ausschuss im Repräsentantenhauses habe legitime Gründe, die Finanzunterlagen des Ex-Präsidenten einzusehen. Für den Kongress ist dies ein Etappensieg im Streit um Trumps Steuererklärungen; das Committee on Ways and Means hatte auf Herausgabe der Unterlagen geklagt.