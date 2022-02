Konflikt in der Ukraine : Finanzsanktionen, Truppenentsendung – so wollen die USA Putin stoppen

Der US-Präsident warnt seit Tagen eindringlich vor einer massiven Attacke Russlands auf die Ukraine. Angesichts der jüngsten Eskalation durch Moskau fühlt er sich darin bestätigt – und kündigt Sanktionen gegen Russland an.

Angesichts der Eskalation des russischen Vorgehens gegen die Ukraine hat US-Präsident Joe Biden in einer TV-Ansprache am 22. Februar 2022 Finanzsanktionen gegen Moskau angekündigt. 20 Minuten

Darum gehts US-Präsident Joe Biden hat am Dienstag Finanzsanktionen gegen Moskau angekündigt.

Zudem kündigte er weitere Waffenlieferungen an die Ukraine und eine Verlegung von US-Truppen innerhalb Europas in die baltischen Staaten an.

Für Biden ist immer noch Zeit, das Worst-Case-Szenario zu verhindern.

US-Präsident Joe Biden rechnet nach der jüngsten Eskalation in der Ukraine-Krise weiter mit einem grossangelegten Angriff Russlands auf das Nachbarland. «Wir glauben nach wie vor, dass Russland bereit ist, deutlich weiterzugehen und einen massiven Militärschlag gegen die Ukraine zu starten», sagte Biden am Dienstag im Weissen Haus in Washington.

Er bezeichnete Moskaus Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk und die geplante Entsendung russischer Truppen in die ostukrainischen Gebiete als «Beginn einer Invasion» in die Ukraine. Russlands Präsident Wladimir Putin liefere «eine Begründung für die gewaltsame Einnahme weiterer Gebiete». Biden machte in einer Fernsehansprache drei wichtige Ankündigungen:

1. Handelsverbot mit russischen Staatsanleihen

Die Strafmassnahmen werden sich demnach gegen zwei grosse Banken, gegen den Handel mit russischen Staatsanleihen und gegen Unterstützer Putins und deren Familien richten. Biden betonte, die USA seien zu noch härteren Schritten bereit, falls Russland sein Vorgehen gegen die Ukraine weiter vorantreiben sollte.

Die Sanktionen, die US-Banken künftig den Handel mit russischen Staatsanleihen verbieten sollen, würden Moskaus Zugang zu den westlichen Kapitalmärkten abschneiden, betonte Biden. Die US-Regierung hatte amerikanischen Finanzinstitutionen im vergangenen Jahr bereits den Handel mit Staatsanleihen auf dem Primärmarkt verboten, nicht aber im wichtigen Sekundärmarkt.

2. Militärische Hilfe für die Ukraine

Biden kündigte zusätzliche Waffenlieferungen an die Ukraine und Truppenverlegungen an. «Die Vereinigten Staaten werden der Ukraine in der Zwischenzeit weiterhin Verteidigungshilfe leisten, und wir werden unsere Nato-Verbündeten weiterhin stärken», sagte er. Er habe zusätzliche Verlegungen von US-Streitkräften und Ausrüstung genehmigt, die sich bereits in Europa befänden.

3. Truppenentsendung zum Schutz des Baltikums an

Die USA wollen ausserdem US-Truppen innerhalb Europas in die baltischen Staaten verlegen. Das Vorgehen Russlands gegen die Ukraine sei eine Invasion, sagte Biden.

Weiter offen für diplomatische Lösung

Trotz der Eskalation zeigte sich Biden weiter offen für eine diplomatische Lösung. «Wenn alles gesagt und getan ist, werden wir Russland nach seinen Taten und nicht nach seinen Worten beurteilen», betonte er. «Die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten und Partner sind weiterhin offen für Diplomatie. Wenn sie ernst gemeint ist.» Zugleich betonte Biden den Zusammenhalt des Westens in dem Konflikt: «Wir sind uns einig in unserer Unterstützung für die Ukraine. Wir sind uns einig in unserem Widerstand gegen die russische Aggression und wir sind uns einig in unserer Entschlossenheit, unser Nato-Bündnis zu verteidigen.»

Biden äusserte sich nicht dazu, ob er weiterhin bereit sei, Putin zu einem persönlichen Gespräch zu treffen. Einer solchen möglichen Zusammenkunft hatte er am Wochenende unter der Bedingung zugestimmt, dass Russland vorher nicht in die Ukraine einmarschiert.

