Warum du denTurkish Airlines Karten nicht vertrauen solltest

Was macht Los Angeles mitten in Europa? Diese Frage stellt sich momentan wohl so mancher Fluggast von Turkish Airlines.

Auch Fluggästen ohne vertiefte Geografie-Kenntnisse müssen diese Fehler recht schnell ins Auge springen: So befindet sich die amerikanische Metropole Los Angeles in den Niederlanden, Barcelona liegt irgendwo in Saudi-Arabien und Chicago ist auch nicht weit – nämlich im Jemen. Und das sind nur einige wenige Beispiele der verqueren Landkarte im Unterhaltungssystem von Turkish Airlines .

Auch erstaunlich: Ho Chi Minh City, auch bekannt als Saigon, liegt auf dieser Karte nicht in Vietnam, sondern in Nordafrika. Und Bukarest ist an die Position von Island gerutscht – ups! Manche Fehler sind dagegen schon ein bisschen «schwieriger» in der Identifikation. Weisst du, wo zum Beispiel Constanta liegt? In Spanien jedenfalls nicht. Kleiner Tipp: Es handelt sich um eine Stadt im Südosten Europas. Oder Billund? Auf der Karte wird es im Libanon verortet, aber das könnte falscher nicht sein.