Ein Video auf Tik T ok zeigt die Ergebnisse eines «sexual exposure calculators»

Das Tool berechnet «sexual exposure» (Anm.d.Red.: «sexuelles Ausgesetztsein») über sechs Ecken: Es rechnet nicht nur aus, mit wem man Sex hatte, sondern auch mit wie vielen Menschen eure Sexpartner*innen davor schon geschlafen haben – und dann wiederum deren frühere Partner*innen, und so weiter.

Kondom ja oder nein? Das wird nicht berücksichtigt

Bei diesem Rechner geht es in erster Linie um Geschlechtskrankheiten. Der Rechner berücksichtigt nicht, ob Kondome benutzt wurden und ob sich jemand auf Geschlechtskrankheiten testen und/oder behandeln liess. Wenn du mit all deinen Sexualpartnern*innen mit Kondom und/oder einem Lecktuch verhütet hast, dann bist du wahrscheinlich auf der sicheren Seite. Laut der grossen Sexumfrage von 20 Minuten benutzen aber nur gerade 47 Prozent der Befragten beim Casual Sex ein Kondom und längst nicht alle Paare lassen sich testen, bevor sie in der Beziehung ein anderes Verhütungsmittel wählen.