Nach Exhumierung - Findelkind Johannes Seluner zum zweiten Mal beerdigt

Am Donnerstag wurde er in seiner Heimatgemeinde in Nesslau beerdigt – zum zweiten Mal.

Am 9. September 1844 hatte der Senn Niklaus Baumgartner einen namenlosen jungen Burschen fast nackt, taub und stumm am Seluner Berg entdeckt. Da niemand wusste, wer er war und woher er gekommen ist, wurde er damals an die Behörden von Alt St. Johann SG übergeben, wo ihn ein Arzt auf 15 bis 20 Jahre schätzte. In einem Steckbrief, mit dem man die Eltern des Burschen finden wollte, wurde er als schwarzhaariger, taubstummer, zirka 1,55 Meter grosser Junge mit «tölpelhaften Zügen» mit «läppischen Gang und vorhängendem Oberkörper» beschrieben. Die Identität blieb ungeklärt, aber es wurden wilde Gerüchte um ihn verbreitet.