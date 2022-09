Berchtesgarden (D): Finden die Bergretter Julian (24) noch rechtzeitig im eisigen Schnee?

Die Suche musste am Sonntag wetterbedingt ohne Erfolg abgebrochen werden.

Seit Samstagnachmittag wird Julian am Hochkalter in den Berchtesgadener Alpen vermisst.

Am Gipfel des Hochkalter in Bayern ist ein junger Bergsteiger verunglückt.

Seit Samstagabend fehlt von Julian jede Spur. Er befand sich auf einer Wanderung in den Berchtesgadener Alpen und wurde offenbar durch den plötzlichen Wintereinbruch überrascht. Am Hochkalter im Bundesland Bayern ist der Mann vermutlich zwischen 2400 und 2500 Höhenmetern in Schwierigkeiten geraten und eine grössere Strecke abgerutscht.