Spiele der Frauen EM 2025 könnten in St. Gallen stattfinden

IMAGO/Action Plus

Die Stadt St. Gallen will dabei sein.

Im Jahr 2025 findet im Juni sowie im Juli die Fussball-Europameisterschaft der Frauen statt. Der Schweizerische Fussballverband lancierte Ende letzten Jahres die Kandidatur als Austragungsort. Der Stadtrat in St. Gallen begrüsst die Austragung von Spielen in St. Gallen. «Dies entspricht unserer Vision, die St. Gallen als Stadt mit nationaler und internationaler Ausstrahlung für Kultur und Sport versteht», heisst es in einer Medienmitteilung.