Intelligenztest: Findest du den Hai innerhalb von 7 Sekunden?

In diesem Bild versteckt sich ein Fisch, der aus der Reihe tanzt.

Wer diesen falschen Fisch in nur sieben Sekunden entdeckt, verfügt gemäss der Website «Jagran Josh» über eine «ausserordentliche Intelligenz». Dies ist zwar nicht bewiesen, aber das Suchen macht trotzdem Spass. Also los: Schau auf die Uhr und dann auf das Bild – schaffst du die Challenge in maximal sieben Sekunden?