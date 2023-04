Aufruf : Findest du Sprachnachrichten furchtbar nervig – oder liebst du sie? 

Die einen lieben sie, die anderen hassen sie – Whatsapp-Sprachnachrichten spalten die Gemüter. Und dennoch gehört diese Kommunikationsart bei vielen von uns zum Alltag. Nun soll Whatsapp eine neue Funktion einführen, die insbesondere Haters erfreuen könnte: In einem Update soll eine Funktion enthalten sein, mit der Voicemessages in Text umgewandelt werden. Auch an der Entwicklung von Video-Nachrichten tüftelt Whatsapp derzeit.