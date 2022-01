Findet bei Olympia Spionage statt? Viele Nationen haben Angst

Anfang Februar beginnen in China die Olympischen Spiele. Während die verschiedenen Nationen, so auch Swiss Olympic, immer mehr Sportlerinnen und Sportler selektionieren, herrscht bei vielen grosse Sorge – und teils auch Angst. Wovor? Spionage. Mehrere Länder stellen ihren Athleten laut Presseberichten bereits von sensiblen Daten befreite Mobiltelefone zur Verfügung.

Ja, sie weisen die Olympioniken gar an, private Geräte wie Mobiltelefone und Laptops überhaupt nicht mit nach China zu nehmen. Deutschland ist ein Beispiel. Die Niederlande ein anderes. Die Briten halten es mit Ratschlägen. Aus dem Team GB heisst es: «Wir haben den Athleten und Mitarbeitern praktische Ratschläge gegeben, damit sie selbst entscheiden können.» Und die Schweiz? Was macht Swiss Olympic?

Grobe Sicherheitslücken in der Olympia-App?

Wird es also keine Anweisung geben, dass die Schweizerinnen und Schweizer ihre privaten Digital-Geräte daheim lassen sollen? «Wie auch an den letzten Olympischen Spielen werden alle vor Ort ein neues Smartphone von einem IOC-Sponsor erhalten – mit einer lokalen SIM-Karte», so Gramegna. Das Swiss-Olympic-Team habe zudem die Möglichkeit, mit einer chinesischen SIM-Karte und einem etwas älteren Mobiltelefon zu arbeiten.

Doch weshalb ist diese Angst überhaupt da? Die Angst vor Spionage seitens China? Vor allem geht es um die App «My2022», die alle Olympioniken sowie alle in der Olympia-Bubble (auch Medienschaffende) installieren müssen. Auf der App finden sich etwa Infos zu den Wettkämpfen, Gesundheitszertifikate oder die nächsten Reisemöglichkeiten, um an eine Veranstaltung zu kommen. Wie die «New York Times» schreibt, sind die Sicherheitslücken eklatant.

«Ich werde mein eigenes Natel nehmen»

Gemäss einem Bericht von Citizen Lab, einem Cybersicherheitsunternehmen der Universität von Toronto, verschlüsselt «My2022» kaum oder gar nicht sensible Daten. «Alle Informationen, die Sie übertragen, können abgefangen werden», erklärt Dr. Jeffrey Knockel, Autor des Berichts. Und: «Mit der Nutzung der App sendet man bereits Daten direkt an die chinesische Regierung.» Hinzu kommt, dass die App Listen mit zensierten Wörtern beinhaltet. Solche sind in China keine Seltenheit. Sie dienen als erste Verteidigungslinie in einem mehrstufigen Zensursystem, das die Verbreitung unerwünschter politischer Themen verhindern soll.