Wegen Auflagen

Findet das «GNTM»-Finale ohne Heidi Klum statt?

Seit 2006 gipfelt Heidi Klums Modelsuche stets in einer gigantischen Live-Show. Doch dieses Jahr könnte die Sause ohne die Wahl-Amerikanerin stattfinden.

Heidi Klums Teilnahme an ihrer eigenen Show ist in Gefahr. Am 21. Mai steigt das grosse Finale der aktuellen Staffel von «Germany’s next Topmodel» in Berlin. Weil Klum aber in den USA lebt, könnte es sein, dass die 46-Jährige gar nicht selbst auf der Bühne stehen und das letzte Foto an das Nachwuchsmodel aushändigen kann. Es wäre das erste Mal in der 15-jährigen Geschichte der Show.