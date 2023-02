Ketchup-Firma Heinz will Schiffbrüchigen neues Boot schenken

Ein Schiffbrüchiger im Karibischen Meer überlebte 24 Tage , indem er sich nur von Ketchup, Knoblauchpulver und Brühwürfeln ernährte, bevor er in kolumbianischen Gewässern gerettet werden konnte. Der 47-jährige Elvis Francois aus Dominica habe zeitweise die Hoffnung verloren und nur noch an seine Familie denken können, sagte er damals nach seiner Rettung.

Heinz will ihm ein Boot schenken

Der Ketchup-Produzent Heinz sucht nun nach ihm. In einem Instagram-Post wendet sich das Unternehmen an seine Follower: Help Us #findtheketchupboatguy (Helft uns, den Ketchup-Boot-Typen zu finden). Auf dem Beitrag ist ein Bild zu sehen, mit einer Nachricht in einer Ketchup-Flasche, die an Land gespült wurde.