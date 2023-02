Schweizer Cup live: Gewinnt der FC Basel gegen GC?

Die Basler setzen sich ein erstes Mal in der Hälfte der Hoppers fest und suchen von der linken Seite den Weg in den Sechzehner. Doch der Pass vor dem Strafraum kommt zu ungenau. GC geht sofort in den Konter. Dadashov spielt tief und sucht De Carvalho. Lopez und Goalie Salvi sind sich nicht einig. Der Verteidiger schlägt den Ball weg, prallt dabei aber auch unglücklich mit seinem Schlussmann zusammen. Adams kann auf der Linie klären.