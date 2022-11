Super League: Basler führen dank frühem Penalty-Tor – Hitz rettet mehrfach bärenstark

Bereits nach sechs Minuten gingen die Basler in Führung. Darian Males blieb vor den Luzerner Fans eiskalt und verwandelte vom Elfmeter-Punkt zum 1:0 für den FCB. Simani verursachte den Penalty als er mit seinem Ellbogen sowohl Zeqiri am Kopf, als auch den Ball traf. Im Pauseninterview bestätigt der FCL-Innenverteidiger den Entscheid deutlich. «Ja, Penalty», so Simani. Und weiter: «Wir hatten 100-prozentige Chancen.» Und auch damit hat er Recht, denn die Gastgeber hätten den Ausgleich aufgrund der Torchancen verdient.