Der FC Zürich startet deutlich stärker in die Partie als Lausanne. Von Beginn weg suchen die Zürcher mit gepflegten Aufbauspiel von hinten raus die Offensive und erspielen sich einige Chancen. Domgjoni und Tosin konkretisieren die Dominanz des FCZ. Lausanne hingegen muss von Anfang an verteidigen und tut dies gut, tritt offensiv allerdings nicht in Erscheinung. Brecher im FCZ-Tor muss in der ersten Hälfte keinen einzigen Ball halten. Bei den Waadtländern kommen die Pässe in der gegnerischen Hälfte nicht an. Gegen Ende der ersten Halbzeit lassen die Zürcher die Lausanner etwas mehr gewähren, doch Lausanne kann mit dem Ballbesitz keine Torgefahr kreieren. Der FCZ fängt sämtliche Pässe und Flanken ab. So führt Zürich zur Pause verdient mit zwei Toren Vorsprung.