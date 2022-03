Playoff-Viertelfinals - Rappi, EVZ und ZSC gewinnen erneut – Fribourg-Triumph nach 105 Minuten

Der HCD geht auch in Spiel 3 unter, die Bündner verlieren in Rapperswil 0:4. Furrer schiesst Fribourg in der dritten Verlängerung zum Sieg.

Lakers - Davos 4:0 (Serie 3:0)

Souverän agierten die St. Galler in den ersten beiden Partien, der Rekordmeister hatte bisher keine Chance. Nun also das dritte Spiel, das zweite Heimspiel der Lakers. Und die beiden Teams schenkten sich von Beginn weg nichts. Die Davoser hatten im ersten Drittel einige Chancen, um in Führung zu gehen, aber es sollte (noch) nicht sein. Und auch Rappi traf nicht. In der 27. Minute war aber der Bann gebrochen, Eggenberger liess die Heimfans jubeln: Der Stürmer wurde nicht angegriffen und zog aus dem Handgelenk ab. Er erwischte HCD-Keeper Aeschlimann zwischen den Schonern.

In der 38. Minute erhöhte Wetter im Powerplay zum 2:0, es war bereits der vierte Playoff-Treffer in drei Partien für den ehemaligen Davoser Junior. Und plötzlich lief es für die Lakers, Aebischer erhöhte 1 Sekunde vor Ende des Mitteldrittels auf 3:0. Mit seinem zweiten Treffer in der 45. sorgte Eggenberger für die Entscheidung - 4:0! Und in der Serie führen die St. Galler nun deutlich 3:0.

Biel - ZSC 0:1 (Serie 2:2)

In der ersten Partie in Biel führten die Zürcher bereits komfortabel 3:0 und liessen sich die Butter noch vom Brot nehmen. Doch am Sonntag gewannen die Lions erstmals (1:0 nach Verlängerung) und fanden so zurück in die Serie – es dauerte aber über 88 Minuten bis zum einzigen Treffer. Wie im Hallenstadion war es auch in Biel eine harzige Partie, das Warten auf einen Treffer dauerte erneut lang.

Noreau beendete dann in der 40. Minute die Torflaute im Powerplay. Das war es dann auch wieder mit den Toren, auch dieses Mal entschied ein Treffer die Partie. ZSC-Goalie Kovar feierte damit seinen zweiten Shutout in Folge.

Zug - Lugano 6:3 (Serie 3:0)

6:2 in Lugano - das war ein klares Verdikt. Das erste Spiel hatte der Meister noch knapp in der Verlängerung für sich entschieden. Was kam nun im zweiten Heimspiel in der Bossard Arena? Lugano startete stark, erarbeitete sich einige Chancen, verpasste die Führung aber mehrfach. Im Mitteldrittel holten die Tessiner Verpasstes nach: Bertaggia (22.) und Morini (23.) erzielten die schnelle Doppelführung.

Der Meister war kurzzeitig geschockt, Herzog konnte in der 30. Minute aber im Powerplay verkürzen. Vier Minuten später war der EVZ definitiv zurück, De Nisco glich zum 2:2 aus. Als Allenspach in der 44. das 3:2 schoss, hatte Zug das Spiel gedreht, die Hütte kochte. In der 52. und 53. traf der Meister im Doppelpack durch Kovar und Lander – das war die Entscheidung. Das dritte Tor der Luganesi durch Josephs (57.) war nur noch Resultatkosmetik. Genauso wie das 6:3 durch Senteler.

Fribourg - Lausanne 3:2 n.V. (Serie 2:1)

Fribourg führte schon beinahe 2:0 in der Serie, aber Lausanne gelang 32 Sekunden vor Schluss der Ausgleich. Und für die Waadtländer kam es noch besser, sie sorgten in der 72. Minute für die Entscheidung – 1:1 stand es in der Serie. Nun war es wieder an Gottéron im Heimspiel vorzulegen.

Zu Beginn machte aber der Gast Druck. Fribourg konnte durchschnaufen, als man im Powerplay agieren konnte – in doppelter Überzahl wohlgemerkt. Und die Drachen überzeugten, zuerst erzielte Captain Julien Sprunger seinen ersten Playoff-Treffer seit vier Jahren (12.) und Chris DiDomenico doppelte eine Minute später nach. Lausanne fand in der 27. Minute zurück ins Spiel, Krakauskas verkürzte.

In der 44. konnte Bertschy sogar ausgleichen. Ausgerechnet Bertschy, der ab der kommenden Saison für Fribourg spielen wird. Danach fielen vorerst keine Tore mehr, die Verlängerung musste entscheiden. Bis in die dritte Verlängerung mussten sich die Zuschauer in der BCF Arena gedulden, ehe Routinier Furrer mit einer Einzelaktion das Spiel nach 105 Minuten entschied.