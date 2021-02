Auch dieses Jahr steht sie auf der Kippe: «Die Chance, dass die Street Parade in ihrer üblichen Form gefeiert werden kann, ist sehr klein», s agt S precher Stefan Epli.

Ein Grossanlass in der Zürcher Innenstadt ist derzeit undenkbar.

Die grösste Techno-Party der Schweiz fie l 2020 wegen Corona aus . Dieses Jahr hoffen die Veranstalter weiterhin, dass die Street Parade vielleicht doch noch in einer Form stattfinden kann. Das Interesse an der Techno-Party sei aber trotz der aktuellen Corona-Lage gross, heisst es beim Verein Street Parade Zürich. Es seien bereits viele Anmeldungen für die 30 Lovemobiles eingegangen. «Wir müssen die Street Parade weiterhin planen, sodass wir bereit wären, falls sie trotz allem durchgeführt werden könnte», so Epli.