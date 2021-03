GastroSuisse-Präsident Casimir Platzer machte am Montag an einer Pressekonferenz seinem Ärger Luft.

Der Verband Gastro Suisse will mit einer Volksinitiative dafür sorgen, dass Betriebe in künftigen Pandemien besser entschädigt werden, wenn sie zwangsschliessen müssen.

Casimir Platzer, Präsident von Gastro Suisse, liess am Montag an einer Pressekonferenz seinem Frust freien Lauf: Der Bundesrat habe versagt, das Parlament ebenfalls, und im Ausland habe man den von der Pandemie gebeutelten Gastro-Unternehmen viel besser geholfen.

Platzer kritisierte die Härtefallhilfen scharf: Diese kämen zu spät bei den Betrieben an, zudem seien die Kantone komplett überfordert mit der Abwicklung. Der Verband Gastro Suisse hat deshalb angekündigt, eine Volksinitiative zu lancieren. Das Ziel: Bei künftigen Pandemien soll klar im Epidemiegesetz geregelt werden, welche Betriebe in welchem Umfang Anspruch auf Hilfe haben.

Initiativtext muss noch geschrieben werden

Ein Initiativtext steht derzeit noch nicht, wie Mitte-Nationalrat, Braumeister und Gastro-Suisse-Mitglied Alois Gmür ausführte. Zu 20 Minuten sagt er, bestehende Mittel wie die Entschädigung der Härtefälle oder des Erwerbsausfalls seien unbefriedigend. «Wir wollen mit der Initiative neue Wege gehen und allenfalls Branchenlösungen im Epidemiengesetz verankern. Für jede Branche soll eine einheitliche, national gültige Entschädigungslösung ins Gesetz geschrieben werden. Denn es hat sich gezeigt, dass der Kantönligeist in einer Krise dieser Tragweite für die Problemlösung untauglich ist.»

Dass der Verband eine Volksinitiative lanciert und nicht den parlamentarischen Weg geht, begründet Gmür so: «Erstens hat unser Anliegen so mehr Gewicht. Zweitens ist das Parlament für die aktuellen untragbaren Lösungen verantwortlich. Und drittens werden derzeit so viele Vorstösse eingereicht im Parlament, dass es ebenfalls mehrere Jahre dauern könnte, bis eine Motion es schon nur auf die Traktandenliste schafft.» Man wolle jetzt sämtliche betroffene Verbände mit einbeziehen und «Druck auf den Bundesrat und das Parlament machen».