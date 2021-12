YB – Lugano - Rudelbildung nach Foul an Lustenberger – YB noch zurück

Was für eine bittere erste Halbzeit für die Gastgeber in Bern. YB startete mit viel Elan ins Spiel und hatte bereits nach wenigen Minuten zwei Topchancen. Die Luganesi verteidigten aber mit viel Herz und fanden immer besser ins Spiel. In der 27. Spielminute zimmerte Lovric einen Freistoss ins Lattenkreuz.