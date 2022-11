SVP-Kommission will Zweierticket für Maurer-Nachfolge

Die Kommission, die Ende September nach der Rücktrittsankündigung von Ueli Maurer eingesetzt wurde und von alt Nationalrat Caspar Baader geleitet wird, empfiehlt der SVP-Fraktion, ein Zweierticket aufzustellen. Und sie empfiehlt dem Fraktionsvorstand, die Auswahl der ganzen Fraktion zu überlassen. Diese entscheidet in einer Woche, am 18. November. Am Montag davor, am 14. November, tagt der Fraktionsvorstand.