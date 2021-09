Displaysperre – Fingerabdruck, Muster oder PIN – so sicher ist deine Sperrmethode

Smartphones lassen sich via Fingerabdruck…

Sie alle haben Vor- und Nachteile, was die Brauchbarkeit und Sicherheit angeht.

Um sein Handy vor unliebsamen Händen zu schützen, gibt es eine ganze Reihe an Sicherheitssperren, die man für das Gerät einstellen kann. Aber nicht alle sind gleich sicher. Ausserdem hat jede Sperre Vor- und Nachteile. Sicherheitsexperten von Mimikama.at haben eine Zusammenstellung der beliebtesten Displaysperren erstellt und erklären , welche Punkte bei den unterschiedlichen Systemen beachtet werden müssen.

Muster

Diese Sperre ist eine der beliebtesten, da sie einfach und rasch eingegeben ist. Sie besteht aus neun Punkten, die in einem Quadrat angeordnet sind. Um den Bildschirm zu entsperren, müssen mindestens vier dieser Punkte in einer bestimmten Reihenfolge verbunden werden. Vorteilhaft an dieser Sperre ist, dass sich die herkömmlichen Muster leicht zu merken sind. Als Nachteil gilt hingegen, dass Fremde sich das Muster bei einem Blick über die Schulter leicht merken können.