Deutschland: Finja starb an Ecstasy– Eltern melden sich zu Wort

In Deutschland ist eine 13-Jährige an einer Überdosis MDMA (Ecstasy) gestorben.

Nach dem Drogentod der 13-jährigen Finja in Altentreptow im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern haben sich die Eltern erstmals öffentlich geäussert. Sie sind überzeugt, dass ihre Tochter das Ecstasy nicht freiwillig genommen hat, da sie zuvor den Kollaps einer Freundin nach Drogenkonsum miterlebt hatte. Finja habe vom Vorfall in Panik berichtet.

«Nehmt keine bunten Pillen»

Die Eltern appellieren in der Fernsehsendung «Stern TV am Sonntag» auf RTL an alle Kinder und Jugendlichen, keine Drogen anzunehmen und im Zweifelsfall die Polizei zu informieren, um ähnliche Tragödien zu verhindern. «Nehmt keine bunten Pillen! Wenn etwas angeboten wird, nicht annehmen! Weggehen, Polizei rufen! Es darf nicht noch einmal passieren, dass wegen des Zeugs jemand stirbt», so die eindringlichen Worte der Eltern bei «Stern TV am Sonntag».