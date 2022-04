Verfügung: Finma bremst Stiftung von Krypto-Millionär Dadvan Yousuf aus

«Verfügung schadet unserer Gemeinschaft am meisten»

Die Verantwortlichen bei Dohrnii (siehe unten) zeigen sich in einer Medienmitteilung erzürnt über das Vorgehen der Finma: «Obwohl die Finma bereits am 5. April gegen uns vorging, wartete die Behörde bis weniger als 24 Stunden vor der Kotierung des Tokens auf Bitstamp, bis sie das Management der Dohrnii-Stiftung über den Schritt informierte», heisst es in der Mitteilung. Die Stiftung habe der Behörde bereits Einsicht in zahlreiche Dokumente und Unterlagen gewährt.