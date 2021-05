Bundesbeamte im Visier - Finma schaut sich möglichen Insider-Handel mit Impf-Aktien an

So hätten Bundesbeamte Aktien der betroffenen Unternehmen schon vor Verkündigung der Verträge mit dem Bund gehandelt.

Brancheninsider berichteten Mitte März, dass es rund um die Impfstoff-Beschaffung zu krummen Geschäften an der Börse gekommen sei.

Vor einigen Wochen wurde spekuliert, dass Bundesangestellte möglicherweise mit Aktien von Impfherstellern gehandelt und damit Vorschriften gebrochen hätten. Kurz vor der Zulassung der Impfstoffe hätten sie sich so durch ihr Insiderwissen bereichern können. Jetzt hat sich die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) in den Fall eingeschaltet. Sie hat von den Gerüchten Kenntnis genommen und verfolgt diese. Zumindest was den Kauf und Verkauf möglicher Lonza-Aktien betrifft, ist sie zu möglichen Untersuchungen ermächtigt, weil es sich dabei im Gegensatz zu Moderna und Pfizer um ein Schweizer Unternehmen handelt.