Drogen sicher bezahlen, aber wie?: Finma will Hürden für Kryptozahlungen erhöhen wegen Medien-Recherchen

Sie will damit die Hürden für illegale Geschäfte erhöhen.

Dann könnte eine Person anonym neu nur noch monatlich 1000 Franken in Kryptowährungen überweisen.

Kryptowährungen erfreuen sich je länger, desto mehr grosser Beliebtheit. An Kryptobankomaten können derzeit in der Schweiz an knapp 30 Standorten Bitcoin und Ether mit Bargeld gekauft werden und umgekehrt.