«Magazin»: Finn Canonica nimmt bei Schawinski Stellung zu Mobbing–Vorwürfen

Anuschka Roshani, die als Redaktorin beim Zürcher «Magazin» gearbeitet hatte, erhob in einem Gastbeitrag im «Spiegel» Anfang Februar schwere Vorwürfe gegen den Leiter der Publikation. In der Sendung von Roger Schawinski soll sich Finn Canonica nun erstmals selbst äussern. Der ehemalige Chefredaktor des «Magazin» ist am Sonntag, 5. März 2023, zu Gast in der Radio-1-Sendung «Doppelpunkt». Mit Roger Schawinski spreche er exklusiv über die Vorwürfe und die jüngsten Entwicklungen, heisst es in einem Sendungshinweis.