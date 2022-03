Russland-Ukraine-Krieg  – Finnen sind neu für einen Nato-Beitritt  – jetzt diskutiert das Parlament

via REUTERS

Finnlands Premier Sanna Marin will die Ansichten der Parteien hören, wie das Thema Nato-Beitritt behandelt werden soll.

Finnlands Politikerinnen und Politiker werden am Dienstag darüber beraten, ob sie einen Beitritt zur Nato ins Auge fassen wollen.

Das finnische Parlament debattiert am Dienstag vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs über eine mögliche Nato-Mitgliedschaft. Auslöser war eine Petition, die ein Referendum über einen Beitritt Finnlands zu dem Militärbündnis fordert. Ministerpräsidentin Sanna Marin erklärte am Montagabend auf Twitter, auf der geplanten Parlamentssitzung solle es eigentlich generell um die Lage in der Ukraine gehen.