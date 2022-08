Finnische Ministerpräsidentin will sich Drogentest unterziehen

Sanna Marin : Finnische Ministerpräsidentin will sich einem Drogentest unterziehen

Dieses Video schlägt in Finnland hohe Wellen.

Es wird spekuliert, dass an dieser Party Kokain konsumiert wurde.

Ein geleaktes Video zeigt die finnische Premierministerin Sanna Marin an einer wilden Party.

Nach dem Auftauchen eines privaten Partyvideos steht Finnlands Regierungschefin Sanna Marin in ihrer Heimat in der Kritik. Teile der Opposition und ein Mitglied ihrer Koalition forderten die 36-Jährige auf, sich einem Drogentest zu unterziehen. Dieser Aufforderung werde sie nachkommen, wie die «Welt» berichtete. Sie habe keine Drogen genommen und deshalb auch nichts zu verbergen. Parteifreunde stärken ihr den Rücken. In der Bevölkerung sind die Meinungen über Marins Freizeitverhalten geteilt.