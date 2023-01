Nato: Finnland offen für Beitritt ohne Schweden

Wegen Türkei : Finnland deutet Nato-Beitritt ohne Schweden an

Bisher wollten die Nachbarn nur gemeinsam dem Bündnis beitreten. Angesichts einer Protestaktion in Stockholm und der türkischen Reaktion darauf könnte die finnische Regierung umdenken.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuvor den schwedischen Nato-Beitritt in Frage gestellt.

via REUTERS

Der finnische Aussenminister Pekka Haavisto hat die Möglichkeit eines Nato-Beitritts ohne Schweden angedeutet. Wenn sich herausstelle, dass der schwedische Antrag auf eine Mitgliedschaft in der Nato für lange Zeit ins Stocken gerate, müsse die Situation neu bewertet werden, sagte Haavisto am Dienstag dem finnischen Fernsehsender YLE.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte einen Tag zuvor den schwedischen Nato-Beitritt infrage gestellt. Auslöser war eine Protestaktion in Stockholm, bei der am Wochenende eine Ausgabe des Korans verbrannt wurde. Die Türkei blockiert de facto bereits seit Monaten die Aufnahme Schwedens und Finnlands in das Militärbündnis.