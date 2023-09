Finnland: Antti Lindtman und Mikkel Näkkäläjärvi in Skandale verwickelt

Die ehemalige finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin ist am Freitag als Parteichefin der Sozialdemokraten (SDP) zurückgetreten. Ihr Nachfolger wird der bisherige Fraktionsvorsitzende Antti Lindtman (41). Mikkel Näkkäläjärvi (33) wurde zum Parteisekretär der Sozialdemokraten gewählt. Dabei kam auch sein dunkler, krimineller Hintergrund als Tierquäler ans Licht. Er brachte es selbst in seiner Rede vor den Parteileuten zur Sprache. Näkkäläjärvi war im Alter von 15 Jahren an der Tötung einer Katze beteiligt. Er bereue seine Taten, sagte er. Er sei heute ein anderer Mensch.



Der Fall ereignete sich im Juni 2006, als Näkkäläjärvi und seine Freunde die Katze einer Frau töteten. Der damals 15-jährige Näkkäläjärvi begab sich mit vier seiner Freunde zu einem nächtlichen Ausflug zum Haus der Frau aus Inari. Ein Teil der Gruppe hatte die Hütte bereits in der Nacht zuvor besucht. Damals hatten die Jugendlichen acht Kätzchen getötet, indem sie sie mit Hockeyschlägern erschlugen. Am Freitag darauf verbrachten die Jugendlichen, darunter auch Näkkäläjärvi, den Abend zusammen, als sie beschlossen, in die Hütte zurückzukehren. Dort hätten sie eine erwachsene Katze angetroffen: «Wir haben die Katze so lange geschlagen, dass sie still wurde und wahrscheinlich starb», beschrieb Näkkäläjärvi die Ereignisse während eines Verhörs.