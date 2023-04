Finnland: Finnland ist ab Dienstag neues Nato-Mitglied

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg verkündete am Montagmittag, dass Finnland morgen, Dienstag, offiziell als 31. Mitglied in die Nato aufgenommen wird.

Finnland soll an diesem Dienstag offiziell in die Nato aufgenommen werden. Man werde das Land am Rande eines Aussenministertreffens als 31. Mitglied des Verteidigungsbündnisses willkommen heissen und am Nato-Hauptquartier zum ersten Mal die finnische Flagge hissen, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag in Brüssel. Es werde ein guter Tag für die Sicherheit Finnlands, für die nordische Sicherheit und für die Nato insgesamt werden.