UN World Happiness Report: Schweiz nur auf Platz 8

Am glücklichsten sind die Menschen laut der Studie in Finnland – seit sechs Jahren.

Die Schweiz ist an der Spitze dabei, hat aber zum zweiten Mal in Folge Plätze verloren.

Das Resultat 2023: Zum sechsten Mal in Folge belegt Finnland den ersten Platz.

In einer Erhebung unter fast 150 Ländern haben sich die Finnen einmal mehr als die glücklichsten Menschen der Welt erwiesen. Sie eroberten den Spitzenplatz des im Auftrag der Vereinten Nationen erhobenen Weltglücksberichts (World Happiness Report) bereits zum sechsten Mal in Serie. Dahinter folgen Dänemark, Island, Israel und die Niederlande. In Finnland gibt es mit «Onni» sogar ein Wort für Lebenszufriedenheit.