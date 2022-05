Hockey-WM: Finnland ist verrückt – in Helsinki herrscht jedoch tote Hose

Suomi spielen in Tampere : Finnland ist Hockey-verrückt – in Helsinki herrscht jedoch tote Hose

In Finnland geht nichts über Eishockey, es ist die beliebteste Sportart im Land. Eine Statistik belegt das: 1,2 Prozent der gesamten Bevölkerung – Finnland hat aktuell rund 5,5 Millionen Einwohner – besitzt eine Lizenz, um auf dem Eis einem Puck hinterherzurennen. Einzig Kanada, das Mutterland des Eishockeys, überragt Finnland mit einer Quote von 1,6 Prozent. Im Vergleich: In der Schweiz sind es nur 0,37 Prozent der Bevölkerung, die eine Eishockey-Lizenz besitzen.

Doch in Helsinki ist von der Eishockey-Euphorie derzeit wenig bis nichts zu spüren – und das, obwohl im Eisstadion der finnischen Hauptstadt aktuell die WM stattfindet. Die Gruppe A mit der Schweiz trägt alle Spiele in Helsinki aus. Wo bleiben denn die finnischen Fans? Das ist einfach erklärt: Das Gastgeberland ist in die Gruppe B eingeteilt, diese trägt ihre Spiele in Tampere aus. Und weil auch der grosse skandinavische Erzrivale Schweden in dieselbe Gruppe eingeteilt wurde, scheint das grosse Hockeyfest vorerst in Tampere zu steigen.

(Halb-)leere Stadien

Die Schweiz bestritt ihren Turnierauftakt gegen Italien und gewann 5:2. In der Jäähalli, wie die Eishalle auf Finnisch genannt wird, machten die Schweizer Fans zwar gut Stimmung, die Tifosi waren klar in der Unterzahl. Aber es fanden gerade mal etwas über 3600 Zuschauer den Weg in die Arena, Platz hätten eigentlich 8200. Gegen Dänemark waren es gar nur 2645 Fans – immerhin sorgten die Schweizer für gute Stimmung auf den Rängen.

Der Schweizer WM-Spielplan Samstag, 14. Mai, 15.20 Uhr: Schweiz – Italien: 5:2

Sonntag, 15. Mai, 19.20 Uhr: Dänemark – Schweiz 0:6

Dienstag, 17. Mai, 19.20 Uhr: Schweiz – Kasachstan 3:2

Mittwoch, 18. Mai, 19.20 Uhr: Schweiz – Slowakei 5:3

Samstag, 21. Mai, 15.20 Uhr: Kanada – Schweiz

Sonntag, 22. Mai, 19.20 Uhr: Schweiz – Frankreich (statt Russland)

Dienstag, 24. Mai, 11.20 Uhr: Deutschland – Schweiz

ev. Donnerstag, 26. Mai: Viertelfinals

ev. Samstag, 28. Mai: Halbfinals

ev. Sonntag, 29. Mai: kleiner und grosser Final

Die Schweizer, die vor der Arena in der Fan Zone gerne noch ein Bier zischen möchten, werden enttäuscht. Das Public Viewing befindet sich keineswegs in der Nähe der Jäähalli – im Gegenteil. Rund 1,5 Kilometer zu Fuss müssen abmarschiert werden, bevor man in einem Einkaufszentrum im ersten Stock die Fan Zone betritt. Aber auch da herrscht gähnende Leere.