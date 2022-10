Reaktion auf Ukraine-Krieg : Finnland macht ernst – der Grenzzaun zu Russland soll gebaut werden

Finnland will mit dem Bau eines Grenzzauns an der gemeinsamen Grenze zu Russland beginnen. Der Zaun soll eine Länge von 130 bis 260 Kilometern haben.

Finnland soll an der Grenze zum grossen Nachbarn Russland einen mehr als 130 Kilometer langen Zaun bekommen. Alle im Parlament vertretenen Parteien hätten dafür ihre Unterstützung ausgesprochen, teilte Ministerpräsidentin Sanna Marin nach einem Treffen der Parteispitzen am Dienstagabend in Helsinki mit. «Es geht darum, sicherzustellen, dass die Grenze gut kontrolliert ist», sagte die Regierungschefin dem Sender Yle. «Und dass wir die Situationen, die an der Grenze entstehen könnten, präventiv beeinflussen können.»