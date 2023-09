Finnland: Sanna Marin hat einen neuen Job 

Die frühere finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin wechselt zum gemeinnützigen Tony Blair Institute for Global Change.

Die frühere finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin hat am Donnerstag ihren Rückzug aus der Politik angekündigt. Sie werde zum gemeinnützigen Tony Blair Institute for Global Change mit Sitz in London wechseln, sagte sie. Das Institut hat bereits erklärt, sie werde «strategische Beraterin».