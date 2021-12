Corona : Schweden und Finnland verschärfen Massnahmen

Mit den steigenden Infektionszahlen in den beiden Ländern werden auch die Massnahmen wieder verschärft. Das wirkt sich insbesondere auf das Nachtleben und Veranstaltungen aus.

In Finnland machen Bars an Heiligabend um 21 Uhr dicht.

Unter anderem müssen Kneipen an Heiligabend um 21 Uhr schliessen. Weitere Beschränkungen in Bezug auf Alkohol und Gaststätten sollen folgen.

Finnland und Schweden gehören zu den am wenigsten von der Pandemie betroffenen Ländern.

Die finnischen Kneipen müssen an Heiligabend um 21 Uhr schliessen. Dies ist eine der Massnahmen, die Ministerpräsidentin Sanna Marin am Dienstag nach Verhandlungen mit ihren Koalitionspartnern verkündete. «Wir müssen diese Situation ernst nehmen und entsprechend reagieren», sagte Marin, nachdem die Gesundheitsbehörden neue Rekord-Infektionszahlen verkündet hatten. Demnach sollen ab dem 28. Dezember weitere Beschränkungen für Gaststätten und den Verkauf von Alkohol folgen.

Die Regierung werde mit der Ausarbeitung eines Unterstützungspakets beginnen, um die von den Beschränkungen betroffenen Betriebe zu entschädigen, sagte Marin. EU-Bürger, die an der finnischen Grenze ankommen, müssen nach den neuen Vorschriften einen negativen Covid-Test vorweisen. Universitäten rät die Regierung, auf Online-Unterricht umzustellen.

Keine Silvesterparty im Club

Zuvor hatte auch das Nachbarland Schweden neue Corona-Massnahmen erlassen. «Wir müssen jetzt eine gemeinsame Verantwortung übernehmen», sagte Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Dienstag. Ab dem 23. Dezember gilt eine allgemeine Empfehlung fürs Homeoffice. Bei öffentlichen Veranstaltungen mit bis 500 Teilnehmern müssen Sitzplätze für das Publikum garantiert werden und bei Veranstaltungen mit mehr Teilnehmern muss ein Impfpass verlangt werden. Begrenzungen sollen Gedränge zum Beispiel in Geschäften und Einkaufszentren verhindern.

Bars und Restaurants dürfen keine Kunden bedienen, die stehen und nicht mindestens einen Meter Abstand einhalten. «In der Praxis bedeutet das, dass es am Silvesterabend leider keine Party in Nachtclubs geben wird», sagte Andersson. Bei privaten Feiern gilt eine Obergrenze von 50 Gästen.

Eine der tiefsten Sterberaten

Finnland und Schweden gehören zu den am wenigsten von der Pandemie betroffenen Ländern. Die finnischen Gesundheitsbehörden haben bei 5,5 Millionen Einwohnern insgesamt 221’292 Infektionen und 1495 Covid-bedingte Todesfälle registriert, was einer der niedrigsten Sterberaten auf dem Kontinent entspricht. Auch Schweden verzeichnet weiterhin eine der niedrigsten Ansteckungsraten in Europa. Beide Länder haben jedoch zuletzt eine deutliche Steigerung des Infektionsgeschehens verzeichnet.