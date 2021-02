Pony Fiona wurde am Dienstag in Wülflingen von einem Hund gebissen und schwer verletzt. Seit dem Vorfall steht die 22-jährige Stute alleine in der Box. Neben Fiona besitzt die Familie W.* noch ein weiteres Pony: Flavio. Seit der Attacke wirke auch das 25-jährige Pony angeschlagen, sagt Besitzerin E. W.* «Er hat zwar keine Wunde, hinkt aber.»

W. wurde auf die Tiere aufmerksam, als diese aufgescheucht in Richtung Haus rannten. Vor den Stallungen entdeckte sie dann das verletzte Pony: «Fiona blutete am linken Vorderbein stark und zitterte am ganzen Körper. Es sah wirklich sehr schlimm aus.» Sofort habe sie den Tierarzt angerufen. «Nachdem er sich Fionas Verletzungen angeschaut hatte, sagte er uns, dass diese von einem Hund stammen müssen.» Das Bein des Ponys habe von oben bis unten mehrere Bisswunden gehabt, so W.