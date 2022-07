Operation für Neyla: Fiona Erdmann in grosser Sorge – ihre Tochter hat ein Loch in der Bauchwand

Ihre Tochter Neyla May erblickte am 11. Mai das Licht der Welt.

«Ich sitze hier gerade schon wieder im Krankenhaus. Neylas Leiste ist komplett geschwollen», schildert Fiona Erdmann vergangene Woche in ihrer Instagram-Story besorgt. Ihr Verdacht: ein Leistenbruch, den man auch Hernie nennt. Die Mediziner sollten daraufhin abchecken, ob ihre Tochter eine Operation benötigt oder sich der Bruch womöglich von alleine zurückbildet. Am Dienstag gab die Influencerin nach einem weiteren Arztbesuch ein Update zum Gesundheitszustand ihrer Kleinen.

Anschliessend geht die in Dubai lebende Ex-GNTM-Kandidatin ins Detail: «Die Beule war ihr Eierstock, der durch die Lücke in ihrer Bauchwand wieder zurückgegangen ist. Was grundsätzlich gut ist, aber die Eingeweide können trotzdem jederzeit wieder durch die Lücke kommen», so Fiona und fügt an: «Wenn diese sich dann verdrehen, ist das sehr gefährlich.»