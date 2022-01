Sorge nach Corona-Infektion – Fiona Erdmann lässt ihr Ungeborenes wöchentlich im Spital untersuchen

Fiona Erdmann (33) und ihr Partner Moe schwelgen aktuell im Glück. Im Mai werden sie zum zweiten Mal Eltern. Einen ersten Höhepunkt feierte das Paar nun am Wochenende mit Freunden und Familie in ihrer Wahlheimat Dubai: An einer pompösen Baby-Shower-Party erfuhren sie das Geschlecht des erwarteten Nachwuchses. «Seit Wochen haben wir den Umschlag vom Frauenarzt mit dem Geschlecht des Babys verschlossen zu Hause liegen gehabt. Wir haben beide vorher keinen Blick in den Umschlag geworfen», erzählt das Model im Gespräch mit 20 Minuten.