Fiona Erdmann lässt vor Geburt dramatische Erlebnisse Revue passieren

Fiona Erdmann und ihr Partner Moe erwarten erneut Nachwuchs – und zwar bald. Bereits Ende Mai soll ihre Tochter das Licht der Welt erblicken. «Es ist wirklich verrückt. Ich bekomme es noch gar nicht so wirklich mit, dass es bald so weit sein wird», verrät die 33-Jährige in einer Mitteilung. Derzeit sei sie noch «superbusy» und mit dem Umzug in ihr neues Haus abgelenkt.