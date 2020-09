Diese Form von erpresserischen Emailnachrichten ist eine bekannte Betrugsmasche. Betrüger versuchen damit an Geld – in Form von Bitcoins – zu kommen, schreibt die Schaffhauser Polizei in einer Nachricht.

Ein Unternehmen im Kanton Schaffhausen erhielt am Dienstag eine Emailnachricht. In dieser droht eine unbekannte Täterschaft damit, dass im Firmengebäude der Unternehmung eine Bombe versteckt sei, wie die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung schreibt. Das Unternehmen solle mehrere tausend Franken in Bitcoins (Krypto-Währung) überweisen, damit die Bombe nicht gezündet werde.