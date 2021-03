Wir kennen es alle: Musikhören am Telefon in der Warteschleife. Woher kommt die Musik überhaupt? Ein Anbieter ist eine Firma aus Rotkreuz ZG.

«Alle Mitarbeitenden besetzt…» : Firma bietet Musik an, die eigentlich niemand hören will

1 / 3 Die oftmals beruhigende Wartemusik soll das nervige Warten am Telefon angenehmer gestalten – etwa so, als chille man gerade im Park und nicht in der Warteschleife beim Steueramt. (Symbolbild) 20min/Celia Nogler Bis man am Ziel angelangt ist und mit einer Ansprechperson reden kann, geht viel Potential in der Warteschleife verloren, sagt Victura-Inhaber Urs Sax. Seine Firma bietet Telefonansagen und Wartemusik an. (Symbolbild) 20min/Michael Scherrer «Viele Firme n in haber sind sich nicht bewusst, wie wichtig Telefon prozesse sind» – und wie viel es koste, wenn diese Prozesse nicht optimal liefen. So hätten nach Erfahrungen von Victura Unternehmen mit einer professionellen Abwicklung der eingehenden Anrufe die Telefonzeit um bis zu 40 Prozent senken können. (Symbolbild) 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Welche Musik in der Warteschleife läuft, hängt oft mit dem persönlichen Musikgeschmack der Unternehmensleitung zusammen, sagt ein Experte.

Viel wichtiger als die Musik seien aber die Ansagen in der Warteschleife: Hier liessen sich viele Informationen oder Hinweise platzieren. Dadurch könne sich der eigentliche Anruf erübrigen.

Mit einer professionellen Anrufabwicklung lasse sich viel Geld einsparen.

So hätten nach Erfahrungen von Victura GmbH aus Rotkreuz ZG Unternehmen mit einer professionellen Abwicklung der eingehenden Anrufe die Telefonzeit um bis zu 40 Prozent senken können.

Sphärisch, lüpfig oder auch klassisch. Eigentlich würde sie wohl für jeden Geschmack etwas bieten – und doch freut sich kaum jemand, wen man sie hört: Warteschleifenmusik. Mit der Beschallung durch den Hörer beschäftigt sich Urs Sax von der Victura GmbH. Das Unternehmen aus Rotkreuz bietet Telefonansagen und Wartemusik an und arbeitet dafür mit professionellen Sounddesignern und Sprecherinnen zusammen.

«Die richtige Musik gibt es nicht», sagt Victura-Inhaber Urs Sax. Schliesslich sei der Musikgeschmack von Person zu Person verschieden. «Die Musik in der Warteschleife will eigentlich gar niemand hören. Man will lieber jemanden am Draht, der kompetent Auskunft geben kann.» Trotzdem sei die Musik die erste Visitenkarte eines Unternehmens.

«Ansage ist wichtiger als die Musik»

Die Musik, die man vom Band höre, hänge oft mit dem persönlichen Geschmack der Unternehmensleitungen zusammen. «Bei Arztpraxen oder Anwaltskanzleien ist klassische Musik sehr beliebt. Wenn der Chef nun aber ein Jazzliebhaber ist, dann wird es eher Jazz sein», so Sax. Für den Profi gibts aber trotz Geschmacksvorlieben No-Gos: «Vivaldis ‹Die vier Jahreszeiten› oder ‹Für Elise› von Beethoven hat man wohl genug gehört.» Solche Stücke seien inzwischen abgelutscht. Auch ein Mix aus Musik mit Gesang und gleichzeitigen Tonbandansagen sei nicht ratsam.

Wichtig sei, dass man nicht einfach einen Song kaufen und diesen in die Warteschleife einspeise. Man müsse etwa auch Urheberrechtsgebühren bezahlen. Oder die Musik müsse speziell für Telefonanlagen produziert werden, damit sie gut klinge. Das Unternehmen rate seinen Kunden grundsätzlich zu neutraler Hintergrundmusik.

«Man weiss durch Statistiken: Je mehr Text in der Warteschleife vorkommt, desto aufmerksamer hören die Kunden zu.» Urs Sax, Victura GmbH

Wichtiger als die Musik sei jedoch die Ansage, die neben der Musik ertönt: «Die Musik ist zweitrangig.» Und man solle die Möglichkeiten nutzen, welche die Technik biete, «oft ist das noch auf dem Stand wie vor 30 Jahren», so Sax. Damals habe man ein Unternehmen angerufen, jemand habe abgenommen und man sei von dieser Person an die richtige Stelle weiterverbunden worden, wo man sein Anliegen hat platzieren können. Effizienter sei, wenn der Anrufer direkt an die richtige Zielperson gelangen könne. Im Vergleich zu Unternehmen in Deutschland seien Schweizer Firmen diesbezüglich ein Jahrzehnt im Rückstand.

Die Warteschleife sei ein Mittel zum Zweck, sagt Sax weiter. Deshalb sei ein professionelles Call-Management wichtig. Denn auch die Corona-bedingte Pflicht zum Homeoffice könne für längere Wartezeiten bei den Kunden sorgen. «Man weiss durch Statistiken: Je mehr Text in der Warteschleife vorkommt, desto aufmerksamer hören die Kunden zu.» Das sei eine gute Möglichkeit, um Informationen oder Werbung zu platzieren.

Zeitersparnis durch professionelles Call-Management

Sax macht ein Beispiel mit einem Steueramt: «Es rufen Personen an, die sich über die Fristverlängerung zur Steuererklärung erkundigen wollen.» Die Anrufenden landen dann in einer Warteschleife, bis sie ihre Frage stellen können. «Im schlechtesten Fall legen sie auf und man muss zurückrufen.» Die Information, wie man die Frist zur Einreichung verlängern könne, liesse sich aber auch gleich in der Tonbandansage platzieren. «Einigen Personen hat man damit schon geholfen. Das spart Zeit.» So liessen sich beispielsweise durch die Bereitstellung von Informationen via Tonband bereits einige zeitaufwendige Rückrufe erledigen. Weiteres Beispiel: «Wenn eine Autogarage im Frühling auf ihrer Telefonansage einen Hinweis für ein Angebot zum Frühlings-Check platziert, steigen die Chancen, dass Kunden bei ihrem Anruf auch gleich einen solchen Check buchen wollen.»